En route vers Swift 6 : l'équipe en charge du développement de Swift dévoile la nouvelle feuille de route du projet 0PARTAGES 1 0 La version active en cours de développement de Swift – le langage de programmation objet compilé et multi-paradigmes introduit en 2014 par Apple – est la version 5.2. La « Core Team » (l’équipe) en charge du développement de Swift a révélé récemment qu’il est probable que nous assistions à une succession de sorties des versions 5.x de Swift avant la publication de Swift 6 qui sera une mise à jour majeure du langage.





Dans sa nouvelle feuille de route, l’équipe en charge du développement du langage Swift a confirmé que Swift 6 (la prochaine itération majeure de ce langage) sera plus axée sur le Machine Learning afin notamment de préparer l’intégration plus poussée de ce langage de programmation aux opérations en relation avec l’intelligence artificielle (IA), mais aussi « l’autonomisation de l’utilisateur ».



Par ailleurs, ce qui différenciera Swift 6 des versions 5.x antérieures sera un changement significatif concernant les capacités du langage. À ce stade, ce changement se traduit par un soutien amélioré lorsque plusieurs opérations sont effectuées en même temps (notion de concurrency en anglais) et des progrès supplémentaires vers le modèle propriété de la mémoire tel que décrit dans le manifeste de propriété de John McCall.



À ce propos, la Core Team a déclaré : « Au lieu d’annoncer un calendrier précis pour “Swift 6”, le plan prévoit que la communauté participe à la progression de ces efforts, avec des efforts et des objectifs ciblés, et nous publions Swift 6 lorsque ces efforts sont couronnés de succès ».



Fidèle à son dicton qui dit « ensemble, nous [la communauté Swift] travaillons à la construction d’un langage de programmation qui permettra à chacun de transformer ses idées en applications sur n’importe quelle plateforme », la Core Team de Swift a également listé quelques points sur lesquels la communauté pourrait se pencher :



augmenter le nombre de plateformes où Swift est disponible et pris en charge ;

améliorer l’installation et le déploiement des logiciels écrits en Swift ;

cultiver un riche écosystème de bibliothèques open source ;

prise en charge d’outils multiplateformes tels que le protocole de serveur de langage (LSP), le formatage de code, le remaniement et le gestionnaire de paquets Swift.



Un autre objectif de de la Core Team est d’offrir une expérience plaisante aux développeurs afin que ces derniers puissent être à la fois très productifs et éprouver du plaisir lorsqu’ils programment en Swift. D’importants investissements sont en cours pour améliorer l’expérience de base des développeurs dans ce sens, grâce par exemple à des builds plus rapides, des diagnostics plus informatifs et plus précis, une expérience de débogage fiable et fluide, etc.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de la feuille de route pour Swift 6 ?

Êtes-vous un utilisateur de Swift ? Quelle appréciation faites-vous de ce langage ?



