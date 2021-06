Pour la première fois depuis le lancement de l'outil de codage, les développeurs peuvent utiliser leur iPad pour créer entièrement et soumettre directement des applications iPhone et iPad à l'App Store. Grâce à Swift Playgrounds sur iPadOS 15, vous pourrez coder, itérer et créer des applications à partir de zéro, puis les déployer à partir de la même plateforme, votre iPad lui-même.Selon Apple, cette mise à jour constitue un énorme bond en avant pour sa plateforme Swift Playgrounds, qui a été introduite pour la première fois en 2016 comme un moyen pour les utilisateurs d'apprendre les bases du codage d'applications. Cependant, comme il s'agit d'un outil pour débutants, une grande partie de ce qui est créé à l'aide de cet outil n'est pas aussi complexe et peaufinée.Pour des applications plus élaborées, Apple a créé Xcode , une suite d'outils pour développeurs qui permet de créer des logiciels pour l'écosystème plus large d'Apple, de tvOS, WatchOS à macOS. Cependant, le changement de Swift Playgrounds marque la première fois que les développeurs seront en mesure de créer et de soumettre des applications à partir d'un iPad sans avoir besoin d'un ordinateur Mac. En outre, ce changement montre que la plateforme évolue enfin d'un outil d'apprentissage de base vers un programme de développement d'applications de base.Pour les développeurs qui veulent plus d'options, la prise en charge de Xcode pour l'iPad est bien adaptée à leurs besoins, même si elle sera insuffisante pour les développeurs plus expérimentés. Le lancement de Swift Playgrounds 4 est prévu pour cette année, et Apple indique que les utilisateurs pourront également profiter des améliorations apportées aux expériences de recherche, aux vues de liste, aux fonctions d'accessibilité in-app, aux tableaux multicolonnes et à d'autres fonctionnalités.Swift Playgrounds est une application pour iPad et Mac qui peut aider les utilisateurs à apprendre et à explorer le codage. Le langage utilisé est appelé Swift, qui est le langage utilisé pour créer des applications pour l'App Store. L'outil comprend des leçons qui aident les gens à apprendre les concepts de base du codage en écrivant du vrai code Swift dans un environnement interactif.Avec l'outil, les utilisateurs peuvent créer de petits programmes appelés playgrounds qui montrent instantanément les résultats du code. Les leçons interactives enseignent les concepts de codage et montrent les points de départ pour aider les utilisateurs à créer leurs applications. Des tiers peuvent publier des playgrounds, et les utilisateurs peuvent également partager leurs créations avec d'autres personnes, et ils peuvent enregistrer et poster des vidéos de leurs playgrounds en action.Swift Playgrounds for Mac est créé avec Mac Catalyst, ce qui donne aux utilisateurs la possibilité de modifier le même fichier playground sur iPad et sur Mac. Les modèles de création Swift Playgrounds pour Xcode peuvent aider les utilisateurs à créer de puissants fichiers playground book à publier sous forme d'abonnement. Les utilisateurs peuvent télécharger gratuitement l'application Swift Playgrounds pour iPad sur l'App Store.Le mode multitâche a été réorganisé dans iPadOS 15, avec des boutons en haut de l'écran pour déplacer les applications en écran partagé. Il est possible de faire glisser les applications vers le bas pour les sortir de l'écran partagé et les remplacer par une autre application. Une nouvelle zone appelée "étagère" vous permet d'accéder facilement à toutes les fenêtres ouvertes d'une application.Apple Notes bénéficie d'une mise à jour à l'échelle du système appelée "Quick Note" dans iPadOS 15, selon Apple. En faisant glisser le curseur depuis le coin de l'écran, une application popup de notes apparaît et vous pouvez rapidement noter quelque chose. Translate bénéficie également d'une mise à jour similaire à l'échelle du système et peut désormais traduire des applications.Un nouveau tableau de bord de la confidentialité vous donnera des rapports sur les applications, montrant lesquelles ont accédé à quelles permissions au cours des sept derniers jours. Mail bloquera également les pixels de suivi et votre adresse IP. Les commandes vocales de Siri ne quitteront plus l'appareil, grâce à la reconnaissance vocale sur l'appareil. Siri est également beaucoup plus rapide, selon Apple.Avec la version 15 de l’iPadOS, votre famille et vos amis peuvent recevoir une clé de récupération pour votre compte. Apple dit qu’ils ne pourront pas se connecter, mais la clé vous permettra de vous connecter à nouveau si vous ne pouvez pas accéder à votre compte. Il existe également de nouveaux contacts "Héritage numérique" qui peuvent demander l'accès à un compte après le décès du propriétaire, tout comme un testament.Apple Health propose trois nouvelles fonctionnalités : Mobilité ("Rapidité de la Marche" grâce aux capteurs de mouvement de l'appareil) ; Labs (l'application santé inclut désormais des explications détaillées sur les données de laboratoire et les fourchettes attendues) ; et Tendances (aperçu des facteurs physiologiques à long terme). Vous pourrez également partager vos données Apple Health avec votre médecin. Si vous devez vous occuper de vos enfants ou de vos parents âgés, vous pourrez également avoir accès à leurs données de santé, afin de garder un œil sur la santé de vos proches. Bien sûr, toutes ces données sont chiffrées, et il existe de nombreux contrôles de partage pour vos données de santé, d’après Apple.Apple a aussi discuté des nouveautés dans iMessage lors de l’événement WWDC 2021. Le service de messagerie instantanée bénéficie de quelques améliorations, comme une "vue en collage" pour plusieurs photos. Tous les articles partagés via Apple News afficheront une étiquette identifiant la personne qui les a partagés, ce qui vous permettra d'entamer rapidement une conversation avec elle via iMessage.Les notifications ont été remaniées avec un nouveau design et des images plus grandes. La fonction "Résumé des notifications" permet de regrouper plusieurs notifications dans un grand groupe, classées par priorité. Les notifications de messages sont surélevées par rapport aux groupes pour que vous ne les manquiez pas. Un statut "ne pas déranger" s'affichera automatiquement dans iMessage, afin que les gens puissent voir que vous n’êtes pas disponible. Toutefois, il y aura un moyen pour eux de passer au travers de cette fonctionnalité en cas d'urgence.La version bêta limitée d'iOS 15 a été lancée lundi, une version bêta publique commencera au cours de ce mois de juin, et la version grand public sera disponible cet automne.Source : Apple Qu’en pensez-vous ?Quel commentaire faites-vous de Swift Playgrounds qui permet dans iPadOS 15 de créer des applications sur l'iPad et de les soumettre directement à l'App Store ?Quels autres changements vous intéressent ?