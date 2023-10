Adoption croissante de Swift : 1 516 binaires utilisent Swift, soit 50 % de plus que sous iOS 16. Cependant, seulement 21 % des 6 030 binaires listés dans iOS 17 utilisent le nouveau langage de développement ;

Swift, c’est un langage de programmation mis au point par Apple pour développer des apps iOS, Mac, Apple TV et Apple Watch. Il est conçu pour offrir aux développeurs une liberté inédite. Et comme il est facile à utiliser et disponible en open source, quiconque ayant une idée en tête peut créer quelque chose d’incroyable. Le langage de programmation Swift puise ses origines dans divers langages tels qu’Objective-C, Haskell, Ruby, Python, Caml et C#. La première version publique (1.0) a été dévoilée lors de la WWDC 2014.En 2015, Apple annonce la mise en open source de Swift, effective en décembre de la même année. Depuis lors, plusieurs versions ont vu le jour, dont la 3.0, la 4.0 (axée sur la stabilité de la syntaxe du code source) et la 5.0 (qui a notamment stabilisé l’ABI).Voici les points saillants concernant l’utilisation de Swift et SwiftUI dans iOS 17 :L’adoption de SwiftUI a considérablement augmenté cette année dans le monde iOS. Parmi les applications notables, citons :L’évolution des langages de programmation sur iOS peut être observée en analysant toutes les versions majeures d’iOS, de iPhone OS 1.0 à iOS 17. Notez que la somme des binaires dans le graphique peut être supérieure au nombre total de binaires en raison des doublons.Un développeur peut combiner différents langages de programmation pour créer un binaire. Alexandre Colucci explique que dans son application Mac, Dependencies, il utilise Swift, Objective-C, C++ et C, en choisissant le langage le plus adapté pour résoudre chaque problème spécifique. Dans cet article, une application contenant une seule ligne de code Swift est considérée comme utilisant Swift.Jusqu'à présent, SwiftUI a été comparé à tous les binaires. SwiftUI étant un framework d'interface utilisateur, il serait plus juste de le comparer à d'autres binaires affichant une interface utilisateur. Les applications iOS natives peuvent être construites avec 2 frameworks UI différents : UIKit et SwiftUI. Pour la première fois, le nombre de binaires utilisant exclusivement UIKit a diminué par rapport à l'année précédente :L’adoption de Swift et SwiftUI continue de croître : le nombre de binaires utilisant ces frameworks a augmenté de 50 % entre iOS 16 et iOS 17. L’utilisation plus répandue du cycle de vie des applications basé sur SwiftUI est un autre bon signe de dogfooding (pratique consistant à tester ses propres produits). Pour la première fois, le nombre de binaires utilisant exclusivement UIKit a diminué par rapport à l’année précédente.Dans les années à venir, il sera intéressant d’observer si Swift commence à se répandre dans les microprogrammes de bas niveau, tels que la Secure Enclave. Actuellement, Swift est absent de la Secure Enclave dans iOS, bien que macOS l’intègre.Source : Alexandre Colucci's blog post Que pensez-vous de l'utilisation par Apple de Swift et de SwiftUI dans iOS 17 ?