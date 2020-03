Alors que Swift 5.2 venait de sortir officiellement il y a une semaine, et que la feuille de route du développement de Swift 6 a été récemment présenté, un article publié sur le blog officiel dédié au langage de programmation d’Apple révèle que Swift 5.3 est en cours de développement.La version 5.3 va inclure des améliorations en termes de performances et de qualité. La nouveauté la plus marquante est que « cette version augmentera le nombre de plateformes sur lesquelles Swift est disponible et pris en charge, notamment en ajoutant la prise en charge de Windows et de distributions Linux supplémentaires (à part Ubuntu) », d’après le billet de blog.Il est toutefois à noter qu’il existe déjà un support non-officiel pour Windows, Debian et Fedora, depuis qu’Apple a annoncé en 2015 que Swift est offert en code source ouvert. « Maintenant que le code source de Swift est ouvert, toute la communauté de développeurs peut contribuer au langage de programmation et à sa diffusion sur de nouvelles plateformes (…) ils pourront développer leurs idées partout, que ce soit sur un appareil mobile ou dans le Cloud », avait alors déclaré Craig Federighi, vice-président principal de la division Software Engineering d’Apple.Bien que la date de sortie de Swift 5.3 n’a pas encore été dévoilée, il est fort probable qu’Apple pourrait sortir une version bêta lors de l’Apple Worldwide Developers Conference (WWDC), prévue en juin 2020.Source : Swift Que pensez-vous de cette annonce ?