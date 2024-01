Apple recrute des développeurs de compilateurs pour améliorer l'interopérabilité entre Swift et C++

Ingénieur Frontend compilateur



Santa Clara Valley (Cupertino), California, United States

Software and Services

Expérience dans le développement de compilateurs et de fonctionnalités de langages de programmation et passion pour cela





Capacité à écrire un code sûr et performant en C/C++





Excellentes capacités en matière d'ingénierie logicielle, de test et de débogage





Solides compétences en matière de communication et de travail d'équipe





Attitude positive et respectueuse dans un environnement diversifié.





Les éléments suivants sont un plus, mais ne sont pas obligatoires : Expérience de travail avec les compilateurs Clang et/ou Swift, expérience avec LLVM ou développement de logiciels open source similaires.

Développer de nouvelles fonctionnalités Frontend Clang pour améliorer la stabilité, la performance et la sécurité des plateformes Apple.

Faire progresser l'interopérabilité entre Swift et C++ en concevant et en mettant en œuvre des fonctionnalités de langage.

Vous aurez l'opportunité de piloter tous les aspects du développement des fonctionnalités : planification, conception, mise en œuvre, déploiement et communication.

Travailler avec des équipes d'Apple pour contribuer à façonner l'avenir de notre compilateur et de nos outils.

Nous avons une équipe solidaire et soudée

Nous fournissons des conseils techniques, un examen de l'architecture des logiciels et un mentorat.

Nous avous une culture d'entreprise encourageante et axée sur la croissance

Nous vous encourageons à utiliser les congés accumulés et à maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Nous offrons d'excellents avantages sociaux.

Les compilateurs Clang et Swift sont au cœur des outils de développement d'Apple et de l'IDE Xcode, utilisés en interne pour construire la pile logicielle d'Apple et en externe par des millions de développeurs. Nous recherchons un ingénieur logiciel spécialisé dans les compilateurs pour développer et améliorer le compilateur Clang et faire progresser l'interopérabilité entre les langages C++ et Swift. Votre travail améliorera directement l'expérience de développement de millions de développeurs à travers le monde. Les travaux réalisés par les équipes d'Apple chargées des compilateurs et des langages sont souvent présentés lors de l'événement WWDC d'Apple et lors de conférences telles que le LLVM Developer Meeting. Nous valorisons les compétences en communication, l'intégrité et la créativité, et aspirons à constituer des équipes diversifiées, équilibrées et dynamiques.Dans ce poste, vous devrez :Vous interagirez avec notre base d'utilisateurs large et diversifiée et lui apporterez votre soutien. Vous contribuerez également activement aux projets open source llvm.org et Swift.org et interagirez avec la communauté open source et les communautés de langages de programmation comme le comité de normalisation ISO C++.Ici, vous découvrirez que :Le poste est basé sur le campus d'Apple à Cupertino, en Californie. Les candidats internationaux sont les bienvenus, mais ils devront s'installer dans un autre pays ; l'entreprise financera leur visa.Licence en informatique ou expérience équivalenteChez Apple, le salaire de base n'est qu'un élément de la rémunération globale et il est déterminé à l'intérieur d'une fourchette. Cela vous permet de progresser au fur et à mesure que vous évoluez dans votre fonction. La fourchette du salaire de base pour ce poste se situe entre 138 900 et 256 500 dollars, et votre salaire de base dépendra de vos compétences, de vos qualifications, de votre expérience et de votre lieu de travail.Les employés d'Apple ont également la possibilité de devenir actionnaires d'Apple en participant aux programmes d'actions discrétionnaires d'Apple. Les employés d'Apple peuvent bénéficier d'attributions discrétionnaires d'unités d'actions restreintes et peuvent acheter des actions Apple à prix réduit s'ils participent volontairement au plan d'achat d'actions des employés d'Apple. Vous bénéficierez également d'avantages sociaux, notamment : Une couverture médicale et dentaire complète, les indemnités de retraite, une gamme de produits à prix réduit et de services gratuits, et pour une formation formelle liée à l'avancement de votre carrière chez Apple, le remboursement de certains frais d'éducation - y compris les frais de scolarité. En outre, ce poste peut donner droit à des primes discrétionnaires ou à des commissions, ainsi qu'à des indemnités de déménagement.Remarque : les programmes d'avantages, de rémunération et d'actionnariat salarié d'Apple sont soumis aux conditions d'éligibilité et aux autres modalités du plan ou du programme applicable.