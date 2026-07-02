Apple acquiert Play, l'application de prototypage SwiftUI qui a remporté le prix Apple Design Award 2025 pour l'Innovation et qui est utilisée par les développeurs pour créer des concepts d'applis interactives

Apple acquiert Play, une application de prototypage SwiftUI qui a remporté le prix Apple Design Award 2025 pour la catégorie « Innovation » et qui est utilisée par les développeurs pour créer des concepts d'applications interactives

Quelles sont les fonctionnalités de Play

Comment lopération a été révélée

Ce qu'Apple pourrait faire de Play



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Swift est un langage de programmation de haut niveau, polyvalent, multiparadigme et compilé, créé par Chris Lattner en 2010 pour Apple Inc. et maintenu par la communauté open source. Swift se compile en code machine et utilise un compilateur basé sur LLVM. Swift a été lancé pour la première fois en juin 2014 et la chaîne d'outils Swift est intégrée à Xcode depuis la version 6 de ce dernier, sortie en septembre 2014. Il s'agissait initialement d'un langage propriétaire, mais la version 2.2 a été rendue open source sous licence Apache 2.0 le 3 décembre 2015, pour les plateformes Apple et Linux.Apple a racheté Play, une application de prototypage SwiftUI utilisée par les développeurs et les concepteurs pour créer et prévisualiser des concepts d'applications interactives, ainsi que pour générer du code SwiftUI en temps réel. La marque à la pomme a également acquis divers actifs de Rabbit 3 Times, la société new-yorkaise à l'origine de Play, et s'est assurée le droit de recruter certains de ses employés. Ce rachat fait suite à l'obtention par Play du prix Apple Design Award dans la catégorie « Innovation » en 2025.Play fonctionne comme une combinaison de Shortcuts et dXcode. Cet outil gratuit permet aux développeurs de créer rapidement des maquettes de projets Swift et davoir immédiatement un aperçu de leur apparence et de leur comportement en situation dutilisation. Les concepteurs peuvent créer des prototypes interactifs et les synchroniser en temps réel entre un Mac et un iPhone, puis exporter ces projets vers Xcode. Ce service dexportation vers Xcode était auparavant une fonctionnalité payante, mais Apple la rendu gratuit après la finalisation de lacquisition.En 2025, Apple a décerné à Play un Apple Design Award dans la catégorie « Innovation ». Lors de l'annonce de cette distinction, Apple a souligné que « l'interface utilisateur soigneusement conçue » de l'application aidait les designers à « créer des prototypes interactifs et à collaborer entre Mac et iPhone, le tout synchronisé en temps réel pour une créativité fluide » .L'acquisition de Play par Apple a été rendue publique conformément aux obligations d'information prévues par le règlement européen sur les marchés numériques (Digital Markets Act). En vertu de la DMA, les grandes entreprises technologiques sont tenues de signaler les acquisitions qui atteignent certains seuils. La Commission européenne (CE) publie ensuite ces rapports, au plus tôt quatre mois après leur dépôt.L'opération a été révélée la semaine de fin juin 2026, lorsque la CE a publié le dossier correspondant sur sa page consacrée aux acquisitions, à l'issue de la période d'attente suivant la notification adressée par Apple aux autorités de régulation en février 2026. La fiche descriptive présente Rabbit 3 Times comme proposant « des outils iOS et macOS pour la conception, le prototypage et la génération de code SwiftUI en temps réel »  une formulation qui correspond exactement à ce que Play offrait aux développeurs.Rabbit 3 Times, fondée en 2021 et officiellement enregistrée dans le Delaware, a annoncé qu'elle cesserait de prendre en charge ses applications Play pour iPhone et Mac à compter du 20 avril 2026. Le site web de la société, qui indiquait auparavant « Nous travaillons sur quelque chose de nouveau », n'est plus accessible et l'application Play a été retirée de l'App Store.Apple n'a fait aucune déclaration publique concernant cette acquisition ni ses intentions. L'accord porte sur certains actifs spécifiques de Rabbit 3 Times et donne à Apple le droit de recruter une partie du personnel de l'entreprise. Il s'agit d'une opération que le secteur appelle un « acqui-hire », où les talents comptent autant que la technologie.Les analystes s'attendent à ce qu'Apple intègre les fonctionnalités de Play dans Xcode ou les propose sous la forme d'une application autonome complémentaire à Xcode. Autre possibilité : Apple pourrait intégrer progressivement les fonctionnalités de Play dans ses ressources gratuites destinées aux développeurs. Quelle que soit la voie choisie, cela offrirait aux développeurs Apple un moyen plus rapide et plus visuel de créer des prototypes d'interfaces SwiftUI. C'est un domaine dans lequel l'équipe de Play excellait manifestement, puisque Apple lui-même lui avait décerné l'un de ses prix les plus prestigieux moins d'un an avant de l'acquérir.Cette acquisition fait suite à l'acquisition par Apple, en amont, du projet open source « Swift Package Index », ce qui laisse penser que l'entreprise souhaite renforcer son écosystème de développement Swift. Pour les développeurs Mac et iPhone, cette tendance laisse entrevoir un avenir où la création d'applications avec SwiftUI deviendra nettement plus facile.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative d'Apple crédible ou pertinente ?